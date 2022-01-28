Режим "успокоения" ввели на пяти перекрестках улиц в Нур-Султане

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На 5 перекрестках улиц в столице был изменен режим работы светофоров. Изменения сделаны на основе результатов анализов аварийности на улицах города. Об этом сообщается на официальной странице ДП города Нур-Султан в Instagram.

Как объяснили в полиции, в течение прошлого года на перекрестках проспектов Момышулы и Тауелсиздик, Момышулы и Сатпаева, Женис и Москва, Женис и Алтынсарина, а также Женис и Есенберлина зарегистрировано 427 ДТП, в результате которых 13 человек получили травмы.

Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, на указанных перекрестках ввели так называемый режим "успокоения".

В данном режиме красный сигнал загорается одновременно для всех направлений на перекрестке, обращая внимание водителей о включении зеленого сигнала для следующего направления.

Водители, выехавшие на перекресток, смогут безопасно и беспрепятственно завершать левый поворот до начала движения машин с других направлений перекрестка. При этом для недопущения проезда перекрестков на запрещающий сигнал на участках установлены камеры "Сергек".

Отмечается, что ранее данный режим был введен на 7 крупных перекрестках, где наблюдалась высокая аварийность. Благодаря этому количество ДТП сократилось практически в два раза.

"Просим водителей принять во внимание данные изменения и, независимо от принимаемых мер по изменению режимов работы светофоров, строго соблюдать Правила дорожного движения", - сказано в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953568-rezhim-uspokoeniya-vveli-na-pyati-perekrestkah-ulits-v-nur-sultane/