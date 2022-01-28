"Они надеются, что их кто-то узнает": двое мужчин в Таразе потеряли память

Пациенты и медики. Кадр из видео: КТК

Сергей и Бакытжан находятся в центре адаптации в Таразе, они почти полностью утратили память. Сотрудники центра пытаются восстановить воспоминания пациентов и установить их личность, передает КТК.

Мужчины потеряли память по разным причинам, но в чем-то эти случаи похожи. Сейчас оба находятся под присмотром медиков.

Как сообщают врачи, Сергею почти 50 лет. Своего имени он не помнит, а знает только, что на левой руке у него татуировка с именем: "Серега". Также отмечается, что недавно пациент перенес инсульт. Передвигаться ему помогают врачи, сам Сергей находится в инвалидной коляске.

Бакытжану 26 лет. Он также совсем немногое может вспомнить из своей жизни. Говорит, что родом из Узбекистана, и что переехал в Алматы с бабушкой. Он помнит, что закончил школу и пошел работать, но больше никаких подробностей у него в памяти не осталось.

Сергей же рассказывает, что он родом из села Мерке и работал на выпасе скота. Кроме этого помнит, как шел домой и встретил знакомых. После этого его воспоминания обрываются.

Больше никаких подробностей мужчины рассказать не могут. Они не помнят, где точно жили, как зовут их родственников, и есть ли они вообще.

"Бахытжан не может вспомнить, есть ли у него родители. А Сергей рассказывает, будто у него есть дети. С ними каждый день ведутся разговоры, работают психологи и медики. Каждое воспоминание дается с трудом. Но пока их личности остаются неизвестными", - рассказывает психолог центра Ботагоз Калкабаева.

Медики надеются, что кто-то узнает этих мужчин и сможет подтвердить их личности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953390-oni-nadeyutsya-chto-ih-kto-to-uznaet-dvoe-muzhchin-v-taraze-poteryali-pamyat/