Еще два детских дома закрыли в Казахстане

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Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова на коллегии ведомства сообщила, что в стране постепенно сокращается количество детских домов, передает корреспондент NUR.KZ.

Бибигуль Асылова сообщила, что 81% воспитанников детских домов Казахстана реализовали свое право жить в семьях.

"Количество детских домов сокращено до 30, в 2021 году было закрыто еще 2 детских дома, 1 центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, один Дом ребенка. На сегодняшний день в организациях для детей-сирот проживают около 4 тысяч воспитанников. Нами будет продолжена работа как по контролю за созданием комфортных условий, так и для того, чтобы дети воспитывались в семьях", - сообщила она.

Асылова также сообщила, что в 2021 году был проведен госконтроль в сфере защиты прав детей. Было охвачено 390 детских объектов в 17 регионах страны.

"В Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, городах Нур-Султан и Шымкент были выявлены грубейшие нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эти нарушения характерны для многих регионов - это и сроки устройства их в семьи, обеспечение их жильем, трудоустройство.

Специалисты органов опеки данных регионов были привлечены по итогам проверки к адмответственности в виде штрафов за несвоевременное и некорректное ведение и республиканского банка данных и прочие нарушения.

К примеру, специалисты органа опеки города Атырау допустили несвоевременное внесение изменений в анкеты 8 детей. Аналогичные нарушения практически по всем проверяемым регионам", - добавила спикер.

В то же время, по ее данным, в отделах образования Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областей были выявлены факты несвоевременной выплаты пособий на содержание детей, а также факты выплаты опекунам, попечителям и патронатным воспитателям средств не в полном объеме.

Она также сообщила о планах в этом году расширять проверочные листы в отношении таких учреждений. Проверять будут их на предмет соблюдения норм питания, обмундирования, а также установки камер видеонаблюдения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953301-esche-dva-detskih-doma-zakryli-v-kazahstane/