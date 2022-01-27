Уникальную программу по возвращению тигра реализуют в Казахстане

Иллюстративное фото: Anupam Mukherjee / 500px / Getty Images

Уникальная программа по возращению тигра проводится в Казахстане. В ее рамках правительство решило создать государственный природный резерват "Иле-Балхаш", где в 2024-2025 годах и планируется принять полосатого хищника, передает NUR.KZ.

Программа возвращения тигра в Казахстан рассчитана на много лет. Реализует ее Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF), а также программы ПРООН в РК.

Вот уже на протяжении нескольких лет, с момента создания резервата, идет планомерная работа по увеличению количества копытных животных на его территории и восстановлению экосистемы в целом.

Кроме того, Центрально-Азиатская программа WWF поделилась увлекательными фотографиями животных, которых удалось заснять с помощью фотоловушек.

На территории резервата обитает множество зверей и птиц. Помимо краснокнижного бухарского оленя и грациозных джейранов, фотоловушки "поймали" и других его обитателей.

Так, джейраны, пришедшие на водопой.

Старые поилки не были доступны для животных четверть века, на сегодняшний день они восстановлены на восьми колодцах.

Джейраны. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Находящиеся в недоумении лиса и заяц пристально смотрят в объектив фотоловушки, словно спрашивая: “Кто успел выпить всю воду?”

Лиса. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Заяц. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Песчанка и сорока проделали длинный путь к долгожданному источнику воды.

Песчанка. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Сорока. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Грозный волк параллельно осматривает территорию во время водопоя.

Волк. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Дружелюбные Бухарские олени во время трапезы заметили фотоловушку.

Олени. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Не растерявшись, олени начали позировать для удачных фотографий.

Олень. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Олень. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953263-unikalnuyu-programmu-po-vozvrascheniyu-tigra-realizuyut-v-kazahstane/