Аэропорту Нур-Султана запретили брать плату за перевозку оружия

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Аэропорту Нур-Султана решением суда запретили брать плату за перевозку оружия - теперь пассажиры будут платить за эту услугу только авиакомпаниям. Об этом сообщается на официальном сайте Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Как рассказали в ведомстве, еще летом прошлого года Республиканская ассоциация охотников "Кансонар" обратилась в агентство и заявила о взимании дополнительной платы со стороны столичного аэропорта при перевозке оружия и боеприпасов к нему - пассажиры должны были дополнительно платить 15 тысяч тенге. При этом стоимость перевоза оружия уже включается авиакомпаниями в стоимость билета.

"В результате, в аэропорту Нурсултан Назарбаев пассажиры сталкиваются с необходимостью двойной оплаты за одну и ту же услугу - аэропорту и авиакомпании", - отметили в ведомстве.

Агентство по защите и развитию конкуренции РК совместно с Генпрокуратурой установило, что аэропорт не согласовал эту услугу с антимонопольным органом.

Авиационная транспортная прокуратура вынесла протест о незаконности этой услуги, но аэропорт подал иск о несогласии в суд.

6 января суд вынес решение об удовлетворении требования Авиационной прокуратуры - дополнительную плату аэропорту за провозку оружия отменили.

Решение суда еще не вступило в силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953188-aeroportu-nur-sultana-zapretili-brat-platu-za-perevozku-oruzhiya/