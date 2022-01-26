Сагинтаев встретился с коллективом Городской больницы скорой неотложной помощи

Фото: акимат Алматы

Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поблагодарил медиков за самоотверженность и преданность профессии, проявленные в дни трагических событий, а также обсудил перспективные вопросы развития БСНП, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Во встрече приняли участие заместители главного врача, заведующие отделениями, старшие медицинские сестры. В ходе беседы они рассказали о проводимой работе по оказанию медицинской помощи, поделились мнением о перспективах развития.

Аким города Сагинтаев поблагодарил всех врачей и медперсонал за проявленное мужество. В период с 4 по 10 января в приемное отделение больницы поступали пострадавшие с различными ранениями – огнестрельными, ушибленно-рваными ранами, с телесными повреждениями. Всего в больницу обратились 305 человек, из них около 200 поступили в короткий промежуток времени. Все 9 операционных больниц работали круглосуточно и беспрерывно, было проведено 259 операций.

Фото: акимат Алматы

Работали 6 бригад, в составе которых были врачи – травматологи, хирурги, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры и другие специалисты. Учитывая массовость поступлений пациентов, отлично показала себя система и медицинской сортировки. Таким образом удалось избежать хаоса и паники в работе сотрудников.

Поступившие с тяжелыми ранениями в неотложном порядке отправлялись на оперативное лечение в операционный блок, средней тяжести пациенты были госпитализированы в отделения, поступающих с легкими ранениями осматривали, перевязывали и отправляли на амбулаторное лечение домой.

"Несмотря на чрезвычайно опасное положение, сотрудники больницы проявили настоящий героизм и истинный патриотизм, бесстрашно продолжали выполнять свой профессиональный долг", - подчеркнул Сагинтаев, сообщив, что все 430 работников ГБСНП, которые работали во время ЧП, поощрены материально.

Фото: акимат Алматы

С целью дальнейшего развития материально-технической базы больницы, аким города Б. Сагинтаев поручил Управлению общественного здоровья подготовить заявку на приобретение необходимого медицинского оборудования и карет скорой помощи. В рамках трехлетней программы модернизации учреждений здравоохранения также необходимо предусмотреть замену лифтов на специализированные медицинские.

Сегодня деятельность больницы направлена на оказание высококвалифицированной экстренной и плановой медицинской помощи как жителям Алматы, так и всего Казахстана. Стационар рассчитан на 320 мест. В больнице базируются кафедры ведущих медицинских вузов.

Фото: акимат Алматы

В 2021 году клиника работала в течение 5 месяцев как инфекционный стационар I эшелона, принимая пациентов с COVID-19 тяжелой и крайне тяжелой степени. Всего пролечены 3789 пациентов с КВИ.

Благодаря акимату Алматы больница обеспечена централизованной кислородной станцией. Построены быстровозводимые модульные комплексы по обеззараживанию медицинских отходов класса "Б" и "В".

На сегодняшний день больница на 100% обеспечена медицинскими газами и в каждой палате установлены консоли для кислорода. Для предупреждения распространения внутрибольничных инфекций в ГБСНП работает приточно-вытяжная вентиляция отдельно на каждом этаже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953163-sagintaev-vstretilsya-s-kollektivom-gorodskoy-bolnitsy-skoroy-neotlozhnoy-pomoschi/