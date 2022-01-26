В СМИ сообщили о ликвидации ТОО "Рынок Алтын Орда"

Рынок "Алтын Орда". Фото: Sputnik / Тимур Батыршин

В Сети была опубликована информация о том, что 24 января было ликвидировано товарищество с ограниченной ответственностью "Рынок Алтын Орда", созданное почти 10 лет назад.

Как передает Sputnik Казахстан со ссылкой на сервис проверки благонадежности юридических лиц pk.adata.kz, ТОО было создано около 10 лет назад - в июле 2012 года.

По данным сайта, компания имела следующий юридический адрес: Карасайский район, 15-й километр автодороги Алматы - Бишкек (северная сторона).

В Банке судебных актов и на официальном сайте Верховного суда, по данным издания, указано, что в ноябре минувшего года в специализированном межрайонном экономическом суде Алматинской области состоялось заседание. Истцом выступило Управление госдоходов по Карасайскому району Департамента госдоходов по Алматинской области.

Отмечается, что налоговики хотели принудительно ликвидировать ТОО "Рынок Алтын Орда", руководителем которого являлся некий Альпиев Данияр Алтынбекович.

В судебном документе говорится, что компания давно не выполняла обязательства, предусмотренные налоговым законодательством. При этом отмечается, что представитель компании на заседание не пришел.

Суд в итоге постановил удовлетворить иск налоговиков. По информации pk.adata.kz, компания была ликвидирована 24 января наступившего года.

Для справки: "Алтын Орда" - один из крупнейших оптовых рынков Казахстана. Его общая площадь - 180 тыс. квадратных метров. Торговый объект работает с 2012 года. Сотрудничает с крупными торговыми сетями, которые организовывают поставку мяса, свежих фруктов и овощей в супермаркеты, на базары Алматы, Алматинской области и в другие регионы страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953155-v-seti-poyavilis-svedeniya-o-likvidatsii-too-rynok-altyn-orda/