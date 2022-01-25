Соснами и елями завалены мусорные контейнеры Петропавловска (видео)

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После новогодних праздников жители Петропавловска начали активно выбрасывать срубленные хвойные деревья. Мусороуборочные компании заявляют, что вывозить подобное не выгодно.

Сваленные в кучу деревья возле мусорных баков можно найти сейчас практически в каждом дворе, сообщает телеканал "Хабар 24". Хоть ели и начали выкидывать еще около 10 дней назад, коммунальные службы их не вывозят.

Сообщается, что из-за низких тарифов мусороуборочным компаниям приходится экономить и вывозить только бытовые и негабаритные отходы. Остальной мусор может быть вывезен за отдельную плату. Для этого председатели КСК или ОСИ должны написать заявление. Вывоз может стоить от 5 до 15 тысяч тенге.

"Чтобы не накапливать долг перед полигоном, так как он у нас уже есть не маленький, елки развозим для тех, кто отапливает помещения в промзоне обычными печками. Они сжигаются как топливо", – объясняет директор мусороуборочной компании Мурат Есмуханов.

Тем не менее, защитники природы вовсе против того, чтобы срубать деревья на Новый год. По их мнению, гораздо гуманнее было бы покупать искусственные ели или брать пример с жителей западных стран.

"В европейских странах давно уже заведено: как мы, деревья не вырубают, там используются растения в кадках. То есть, берутся из питомника. Новый год встретили, украсили, потом, когда уже время вышло, они снова передают в питомник. Либо, у кого есть приусадебное хозяйство, они точно так же находятся в каком-нибудь кашпо, в посуде, доставляется домой, а потом возвращается на участок", - говорит директор ботанического сада Артур Рязапов.

Корреспонденты телеканала говорят, что цены на ели в декабре в Петропавловске начинались от 2 тыс. тенге. Продавцы утверждают, что все хвойные завезены из России, так как в нашей стране существует запрет на вырубку этих деревьев.

К сожалению, в Минэкологии все же говорят о том, что случаи вырубки хвойных в Казахстане имеют место быть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952837-sosnami-i-elyami-zavaleny-musornye-konteynery-petropavlovska-video/