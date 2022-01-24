Туман и снег: какие регионы Казахстана во вторник ждет непогода

О том, каких неблагоприятных условий стоит ожидать в разных областях страны во вторник 25 января, рассказали синоптики РГП "Казгидромет".
В западных регионах Казахстана, по данным синоптиков, ожидается усиление ветра, гололед, также возможен снег. На севере и юго-востоке страны ожидаются осадки преимущественно в виде снега. В остальных частях страны можно ожидать погоду без осадков.
Также метеослужба сообщает, что во вторник туман ожидается:
- на западе и севере Акмолинской области;
- на севере Западно-Казахстанской области;
- на севере и востоке Костанайской области;
- на юге Северо-Казахстанской области;
- на юге и в центре Кызылординской области;
- на севере, востоке Восточно-Казахстанской области;
- на юге, востоке Павлодарской области;
- на юго-востоке, а также в горных и предгорных районах Жамбылской области;
- ночью на севере, в горных и предгорных районах Алматинской области.
На юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области возможен туман, а в горных районах - усиление ветра до 15-20 м/с.
Ночью на севере и в центре Атырауской области прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с.
На западе Мангистауской области днем 25 января ожидается гололед.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952737-tuman-i-sneg-kakie-regiony-kazahstana-vo-vtornik-zhdet-nepogoda/