Акимат Алматы не будут ограждать забором после восстановления

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев во время брифинга в РСК рассказал, будут ли приняты дополнительные меры для защиты здания городского акимата после январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев ответил на вопрос журналистов о дополнительных мерах по защите административных зданий после январских беспорядков в Алматы.

"Заборы точно не предусматриваем. Вокруг акимата много красивых общественных пространств.

Все остальное изучается вместе с соответствующими специалистами в этой отрасли. Согласно их рекомендациям будут приняты решения. Пока не можем точно сказать какие", - сообщил замакима Алматы.

Ранее Мухит Азирбаев сообщил, что зданию акимата Алматы вернут его первозданный вид и исторический облик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952722-akimat-almaty-ne-budut-ograzhdat-zaborom-posle-vosstanovleniya/