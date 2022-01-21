Соловей выбран птицей 2022 года в Казахстане

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Птицей 2022 года в Казахстане стал соловей. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.

Согласно данным АСБК, в Казахстане обитает два вида соловьев - южный и обыкновенный, которые очень похожи. Обыкновенный гнездится на севере Казахстана, южный - на остальной территории.

"Оба вида на зиму улетают. Их не так просто увидеть, внешность у них невыразительная - он почти однотонный светло-бурый, с рыжеватым хвостом, но ночные песни соловья невозможно не услышать и не любить", - отмечают в ассоциации.

Соловьи гнездятся в лесах, садах, лесополосах, кустарниковых зарослях. Они питаются насекомыми, червями, мелкими пауками и т.п., иногда ягодами. Часто живут рядом с человеком, и в маленьких поселках, и в крупных городах.

Присутствие соловьев украшает населенные пункты и служит показателем благополучия среды для птиц. Соловьи строят гнезда или на земле, или очень низко на кустах, поэтому кустарники, как укрытие, для них очень важны.

Кроме того, чтобы выкормить своих 3-5 птенцов, нужно достаточное количество корма, а это возможно только в экологически достаточно здоровом городе.

"Пение соловья - признак комфортной для птиц и людей среды, поэтому соловей - своеобразный индикатор", - заключили в АСБК.

Отмечается, что птицей 2021 года был пеликан, в 2020 году - балобан.

Кампания "Птица года проводится в Казахстане" с 2006 года. Ее цель - привлечь внимание к птицам и проблемам сохранения их местообитаний через просветительские мероприятия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952436-solovey-vybran-ptitsey-2022-goda-v-kazahstane/