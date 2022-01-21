Длительность школьных каникул в 2022 году определили в МОН

Глава МОН Асхат Аймагамбетов подписал приказ от 13 января, который утверждает длительность школьных каникул в наступившем 2022 году. Приказ опубликован на официальном сайте НПА.
В документе отражены сроки начала, продолжительности и окончания 2021-2022 учебного года в школах независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности.
- начало учебного года 2021-2022 – 1 сентября 2021 года;
- продолжительность учебного года в первых классах – 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах – 34 учебные недели.
Кроме того, там указаны сроки школьных каникул:
- в 1–11 (12) классах: осенние каникулы – 7 дней (с 1 по 7 ноября минувшего года), зимние каникулы – 18 дней (с 30 декабря 2021 года по 16 января текущего года), весенние каникулы – 12 дней (с 19 по 30 марта текущего года);
- в 1 классах также были введены дополнительные каникулы на 7 дней (с 7 по 13 февраля текущего).
Документ начнет действовать с 31 января.
Напомним, ранее в МОН рассказывали о том, как будут учиться казахстанские школьники во втором полугодии.
Также недавно МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане разрешила учащимся школ и студентам учиться очно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952380-dlitelnost-shkolnyh-kanikul-v-2022-godu-opredelili-v-mon/