Почки на деревьях распустились в середине января в Усть-Каменогорске (видео)

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За несколько дней в Усть-Каменогорске некоторые деревья успели выпустить почки. Все это время температура воздуха в городе сохранялась на отметке выше нуля.

Этого хватило для того, чтобы посреди зимы в городе начала цвести сирень, сообщает Первый канал "Евразия". Для данного региона такое природное явление очень необычно.

"Были заметны зеленые прожилки молодых побегов. Как-то это странно для нашего города, с одной стороны, но уже, наверное, ничего не удивляет, если у нас и в мае бывают листья желтыми", – говорит жительница Усть-Каменогорска.

При этом, горожане обеспокоены тем, что из-за грядущих морозов к весне деревья могут погибнуть и не распуститься вновь.

Биологи утверждают, что волноваться не стоит: такое уже бывало в Казахстане ранее. И несмотря на то, что деревья израсходовали часть питательных веществ, весной они вновь зацветут.

Признаки ранней весны наблюдаются и в Туркестанской области – здесь жители заметили цветущие подснежники.

Корреспонденты телеканала говорят, что причиной таких аномалий является глобальное потепление, которое, в свою очередь, вызвано загрязнениями окружающей среды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952303-pochki-na-derevyah-raspustilis-v-seredine-yanvarya-v-ust-kamenogorske-video/