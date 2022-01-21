Бесхозные автомобили со штрафстоянки выставили на аукцион в Петропавловске

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Со специализированной штрафстоянки в СКО начали распродавать автомобили, которые были изъяты за уголовные или административные правонарушения. Некоторые из них стоят здесь уже более шести лет.

Главной проблемой является нехватка места, передает телеканал "Хабар 24". Отмечается, что это единственная подобная спецстоянка в Северо-Казахстанской области.

Из 350 мест на данной стоянке остаются свободными всего 6. При этом большегрузы или другие габаритные транспортные средства уже не могут поместиться на выделенной территории.

Для решения этой проблемы власти приняли решение распродавать с торгов машины, признанные бесхозными. Сейчас на продажу выставлены уже первые три легковых автомобиля 1992 года выпуска. Их все оценили примерно в 500 тысяч тенге.

"Порядка 6 автомобилей сейчас ДВД также нам передает. Это также изъятые в ходе уголовного преследования автомобили, контрабанда, насколько я помню.

Также процедура идет признания их бесхозными, постановки на баланс государства и дальнейшей ее реализации. После проведения сверки, чтоб срок исковой давности прошел, что по этим автомобилям не найдены собственники", – рассказывает заместитель акима Петропавловска Жанболат Батырбеков.

Также сообщается, что в ближайшее время власти планируют расширять территорию специализированной штрафстоянки. На это выделят один гектар земли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952271-beshoznye-avtomobili-so-shtrafstoyanki-vystavili-na-auktsion-v-petropavlovske/