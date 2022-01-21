Выкопать умерших питомцев с незаконного кладбища животных просят жителей Павлодара

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Власти Павлодара намерены ликвидировать 30-летнее стихийное кладбище домашних животных. Горожан, когда-то похоронивших там своих любимцев, обязали выкопать их останки и освободить земельный участок.

Как рассказали "Первому каналу "Евразия" владельцы животных, захороненных на незаконном кладбище, просто выбросить своих умерших питомцев они не могли. Они пытались найти место для захоронения, звонили в разные инстанции, но получили ответ, что ни кладбища для домашних животных, ни инстанции, которая бы занималась их захоронением, не существует.

В итоге, в пригороде Павлодара стихийно образовалось кладбище домашних животных. Но недавно власти города обратились к горожанам и попросили их освободить земельный участок.

"А куда выкапывать и что потом с этими останками делать? Опять захоронить где-то в неположенном месте? Тогда где логичность этого решения? Хорошо, вот мы выкапываем, если у меня животное там есть, мне его потом относить на скотомогильник?" - вопрошает зооволонтер Виктория Тутушина.

Стихийное кладбище домашних животных на землях общего пользования - давняя "головная боль" местного акимата. В итоге, людям дали месяц на то, чтобы очистить участок.

"Вы же понимаете, что не в течение месяца, что это я говорю предупредительного характера, потому что без наступления весны, без таяния снега эта работа не будет проведена. Задача была, чтобы лица откликнулись", - сообщила аким Кенжекольского сельского округа Жулдыз Тайкебаева.

Между тем в управлении ветеринарии отмечают, что такое кладбище может быть опасно для людей.

"Мы же не знаем, какие животные, по какой причине пали. Потому что некоторые инфекции сохраняют свои вирусы до ста лет. По закону, только в крематории или на скотомогильнике утилизируются все биологические отходы, другие способы запрещаются", - сообщил глава отдела Управления ветеринарии Павлодарской области Асылтас Тлеубаев.

В данный момент, по словам Тлеубаева, узаконить кладбище домашних животных, нет возможности.

Руководитель центра реабилитации раненых и бездомных животных Мария Гребенкина решение городских властей не понимает.

"У меня недоумение. Зачем? Ладно, свежие захоронения - предотвратить их появление, но выкапывать старые, которые ничего не представляют из себя... я считаю, что это негуманно. Человеческая психика нуждается в том, чтобы память хранить, привязываться к чему-то, беречь что-то. Запрещать это делать людям негуманно", - поделилась своим мнением Мария.

Как отмечает телеканал, в новом законе о животных нормы утилизации домашних питомцев остались прежними - скотомогильник или печь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952242-vykopat-umershih-pitomtsev-s-nezakonnogo-kladbischa-zhivotnyh-prosyat-zhiteley-pavlodara/