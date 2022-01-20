Депутат предложил отменить утильсбор для некоторых машин в Казахстане

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Сенатор Мухтар Джумагазиев предложил правительству снизить ставки утилизационного сбора на сельхозтехнику и другие виды транспорта по аналогии с мировой практикой, а также отменить утильсбор на экологичную импортную сельхозтехнику, передает корреспондент NUR.KZ.

Свой депутатский запрос Мухтар Джумагазиев адресовал премьер-министру страны Алихану Смаилову.

"С момента введения в действие утилизационного сбора ставка на легковые автомобили варьируется от 400 тыс. тенге до 3,5 млн тенге, а на грузовой транспорт и сельхозтехнику доходит до 14 млн тенге. Вопрос о том, что утильсбор в стране завышен, поднимается постоянно при посещении депутатами регионов, в обращении сельхозформирований и автомобильного сообщества.

Введение в 2019 году утильсбора на сельхозтехнику привело к значительному повышению стоимости техники из стран как ЕАЭС, так и других стран, а также росту цен на технику местных сборочных заводов. В своих обращениях представители сельхозформирований указывают, что утильсбор для них, по сути, превратился в дополнительный налог", - отметил он.

Так, по данным сенатора, при ввозе техники фермеру приходится оплачивать первоначальный взнос и утильсбор в размере 25-30% от стоимости техники. В итоге в среднем ставки сбора по тракторам достигают до 11 млн тенге, а по комбайнам - до 22 млн тенге за единицу.

"Одним из актуальных вопросов для аграриев также является размер суммы скидочного сертификата за утилизацию старой техники. К примеру, если средняя цена новых комбайнов составляет 75-80 млн тенге, то утильсбор составляет почти 9 млн тенге, а размер суммы скидочного сертификата - лишь 2 млн тенге, или всего 2,5% от стоимости новой техники. Кроме того, действующий механизм приобретения сельхозтехники в лизинг не предусматривает возможности использования скидочных сертификатов в качестве первоначального взноса за отечественную технику", - указал депутат.

Парламентарий привел данные Союза независимого автобизнеса Казахстана, согласно которым из всей собранной оператором суммы на утилизацию автомобилей и сертификаты было выделено лишь 59,5 млрд тенге, то есть меньше 10% от полученных от утильсбора средств.

"Очевидно, что в сложившихся условиях, когда износ сельхозтехники составляет до 80%, действующие нормы утильсбора наносят серьезный ущерб отечественным фермерам и сельскому хозяйству в целом. Как следствие, растут цены на продукты питания, на товары и услуги, технологически связанные с их производством", - считает Мухтар Джумагазиев.

В этой связи он предложил снизить в Казахстане ставки утилизационного сбора на сельхозтехнику и другие виды транспорта по аналогии с мировой практикой, а также отменить утильсбор на экологичную импортную сельхозтехнику с учетом такого критерия, как отсутствие его аналогов в отечественном сельхозмашиностроении.

Он также предлагает ввести временный мораторий на таможенные пошлины для грузового транспорта и сельхозтехники, не имеющей казахстанских аналогов.

Указал он и на необходимость увеличить размер скидочного сертификата за сдачу сельхозтехники на утилизацию и возможность использования скидочного сертификата в качестве оплаты первоначального взноса при приобретении отечественной техники. Сенатор предложил пересмотреть целесообразность системы квотирования для сельхозтоваропроизводителей при сдаче сельхозтехники на утилизацию в целях обеспечения их права на приобретение новой сельхозтехники.

Напомним, вчера правительство приняло постановление, которым была прекращена деятельность компании "Оператор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами.

Новым оператором стала государственная организация в лице акционерного общества "Жасыл даму".

Сегодня в Минэкологии сообщили, что новые ставки утильсбора будут утверждены до конца февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952114-deputat-predlozhil-otmenit-utilsbor-dlya-nekotoryh-mashin-v-kazahstane/