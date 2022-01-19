На улицах Алматы собираются военные и спецтехника. Перекрыты некоторые дороги (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинцы делятся в соцсетях видеозаписями, на которых видно большое количество военной техники и военнослужащих, а также полицейских и пожарных, собирающихся в разных районах города, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоматериалы появляются в различных сообществах в соцсетях и мессенджерах.

В описаниях постов говорится, что горожане заметили большое скопление военных, полицейских и пожарных в центре города - в районах площади Астаны и площади Республики, а также военные грузовики в районе "барахолки".

Между тем, в пресс-службе городского департамента полиции сообщили, что в рамках проведения антитеррористической операции сегодня будут перекрыты участки некоторых улиц:

по улице Абылай хана от улицы Макатаева до улицы Богенбай батыра в северном и южном направлениях;

по проспекту Толе би от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева в восточном и западном направлениях.

Граждан попросили с пониманием отнестись к временным мерам, заблаговременно корректировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать ПДД.

Также алматинцам по SMS приходят сообщения о продолжении антитеррористической операции в городе. Жителей и гостей города попросили ограничить движение в местах скопления людей и передвижения в ночное время.

Напомним, что накануне мы сообщали о сохранении "красного" уровня террористической опасности в Алматы. Тем не менее, с полуночи сегодняшнего дня в городе, как и во всех остальных регионах Казахстана, закончилось действие режима ЧП и комендантского часа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951884-skopleniya-voennosluschazhih-i-spetstehniki-zametili-zhiteli-almaty-foto-video/