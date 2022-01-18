Когда в Алматы завершатся режим ЧП и комчас, пояснили в комендатуре

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В комендатуре Алматы объяснили, когда в городе завершатся режим ЧП и комендантский час, передает корреспондент NUR.KZ.

"Комендатура города Алматы сообщает, 19 января 2022 года в 00:00 в Алматы завершаются режим ЧП и комендантский час", – сообщили в комендатуре.

Вместе с тем в ведомстве напомнили, что в городе сохраняется "красный" уровень террористической опасности.

"В рамках антитеррористических мероприятий обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами Департамента полиции города Алматы, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны РК. Продолжают действовать блокпосты.

Напоминаем, что при критическом "красном" уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов", – предупредили в комендатуре.

В ведомстве попросили отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям.

О сроках завершения режима антитеррористической операции пообещали сообщить дополнительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951789-kogda-v-almaty-zavershatsya-rezhim-chp-i-komchas-poyasnili-v-komendature/