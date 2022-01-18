Застрявших за рубежом казахстанских туристов пообещали вернуть до 19 января

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В министерстве культуры и спорта прокомментировали ситуацию с возвращением казахстанских туристов на родину. Все организованные туристы вернутся домой до 19 января, сообщается на официальном сайте ведомства.

По информации МКС РК, с 6 по 17 января в Казахстан возвращен 7361 турист. Они возвращались посредством порядка 90 регулярных и 30 чартерных авиарейсов.

"На 17 января в связи с возникшими задержками авиарейсов возврата ожидают 275 туристов, из них в Таиланде – 192, в Шри-Ланке – 25, на Мальдивах – 34 и в Гоа – 24 туриста", - говорится в сообщении Минкульта.

До 19 января текущего года все организованные туристы вернутся в Казахстан, пообещали в министерстве.

"Все туристы, находящиеся за границей, оповещены о переносе рейсов. В данное время туроператоры при поддержке консульств Казахстана за свой счет обеспечивают размещение туристов в зарубежных отелях", - добавили в ведомстве.

Сообщается, что для прибывающих в Казахстан туристов организовывается развозка и размещение, работы проводятся силами КФ "Туристік Қамқор" при поддержке министерства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951687-zastryavshih-za-rubezhom-kazahstanskih-turistov-poobeschali-vernut-do-19-yanvarya/