Временный запрет на выселение из жилья планируют ввести в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Елизавета Алексеева

Министр нацэкономики Алибек Куантыров на заседании кабмина заявил, что правительство планирует ввести временный запрет на проведение исполнительных действий, связанных с выселением, вселением или сносом строений, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров представил план по стабилизации социально-экономической ситуации в стране.

Так, по его словам, по направлению недопущения необоснованного роста цен запланирована реализация 15 мероприятий. Эти мероприятия включают разработку нового механизма реализации сжиженного нефтяного газа, увеличение финансирования форвардных механизмов по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и меры по недопущению роста цен на уголь.

"В рамках поддержки населения и предпринимательства планируется приостановление и отсрочка в срок до 1 февраля 2022 года начатых налоговых и таможенных проверок, пересмотр ставок и подходов к утилизационному сбору, введение на период до 20 апреля 2022 года временного запрета на проведение исполнительных действий, связанных с выселением, вселением, сносом строений", - добавил глава МНЭ.

Также будут решены вопросы обеспечения стабильности валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951666-vremennyy-zapret-na-vyselenie-iz-zhilya-planiruyut-vvesti-v-kazahstane/