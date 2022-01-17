Повысить зарплаты работникам ЦОНов поручил Багдат Мусин

Иллюстративное фото: НАО "Правительство для граждан"

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на своей официальной странице в Facebook высказался о зарплатах сотрудников ЦОНов.

По словам Мусина, он ежедневно получает сотни сообщений на разные темы: среди них бывают как предложения, идеи, проблемы в базе или интернете от граждан, так и обращения от сотрудников его министерства.

Множество сообщений, с его слов, пришло и от сотрудников "Правительства для граждан". Министра просили повлиять на изменение зарплат.

"На сотрудников ЦОНов ложится огромная нагрузка. Наши фронт офисы – лицо государства, ведь сотрудник ЦОНа – единственный способ получения госуслуги офлайн.

В эти выходные обсудил ситуацию с руководящим составом "Правительства для граждан". Поручил Адилю Галымжановичу (Адиль Кожихов, председатель правления НАО "Правительство для граждан" – прим. ред.) выработать план по повышению зарплат и, в целом, пересмотреть систему оплаты труда и вознаграждений. Новую систему оплаты труда важно проработать с представителями из областей от коллективов!" – указал Мусин.

По словам министра, есть отдельная категория сотрудников, которые на протяжении 5 лет работают без каких-либо изменений по зарплате.

"Важно проработать этот вопрос, чтобы сотрудники и их семьи уже в марте смогли почувствовать эти изменения", – подчеркнул глава МЦРИАП РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951613-povysit-zarplaty-rabotnikam-tsonov-poruchil-bagdat-musin/