Акимат Караганды пообещал заменить дорожный указатель с прежним названием столицы

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В социальных сетях распространяется информация о том, что в Караганде якобы были заменены дорожные знаки с указанием старого названия столицы. Как сообщается на официальной странице акимата города, данная информация не соответствует действительности.

Как уточнили в акимате Караганды, данный указательный дорожный знак находится на автомобильной дороге "7 магистраль" города.

"Данный дорожный указатель не меняли, поэтому на нем указано старое название. Замена указателя предстоит в этом году в рамках капитального ремонта автодороги.

В целом за период с 2019 по 2021 год заменено 120 указательных знаков направления движения транзитного транспорта", - говорится в сообщении акимата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951397-akimat-karagandy-poobeschal-zamenit-dorozhnyy-ukazatel-s-prezhnim-nazvaniem-stolitsy/