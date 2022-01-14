Акимат подарил многодетным и пенсионерам по 2 булки хлеба в Павлодарской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Павлодарской области многодетная мать поделилась "радостью" от полученного подарка в одном из пабликов в Instagram. Женщина указала, что в преддверии Нового года ей принесли две булки хлеба. Такой жест жительница села Жолболды посчитала оскорбительным. Жалобу прокомментировали в акимате сельского округа, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram многодетная мать рассказала, что живет в Актогайском районе Павлодарской области. Поделиться своей историей она решила после того, как от акимата ей вручили в подарок две булки хлеба.

"Значит, они считают, что мы не можем купить хлеб или что? На странице акимата в Instagram другая информация, что многодетным раздали бесплатно по две булки хлеба и сладости, но я их не видела. Дело не в том, что я из-за сладостей жалуюсь, пусть себе оставят. Просто это не по-человечески", - указывается в жалобе.

На странице акимата Жолболдинского сельского округа в Instagram поста о подарке уже нет.

"Акиматом округа совместно с волонтерами села в канун Нового года организована благотворительная акция "Бесплатный хлеб", который раздали многодетным матерям и одиноким пенсионерам", - сообщили в акимате сельского округа.

При этом в ведомстве принесли извинения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951264-akimat-podaril-mnogodetnym-i-pensioneram-po-2-bulki-hleba-v-pavlodarskoy-oblasti/