Работа всех дошкольных организаций Алматы приостановлена

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В Алматы продолжается антитеррористическая операция, в связи с чем в городе приостановлена работа всех дошкольных организаций. Об этом сообщает Городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения города, передает NUR.KZ.

Как сообщили в Штабе, приостановлена работа всех дошкольных организаций города. О возобновлении их работы будет сообщено дополнительно.

"Управление образования города Алматы рекомендует не оставлять без присмотра детей и соблюдать меры безопасности, неукоснительно выполнять требования комендантского часа", - говорится в сообщении.

Консультативная поддержка оказывается по следующим номерам: +7 727-376-54-61, +7 702-439-95-38.

В настоящее время в Алматы все организации образования находятся на усиленном контроле. Зимние каникулы для учащихся школ продлены до 17 января, для студентов колледжей - до 24 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950133-rabota-vseh-doshkolnyh-organizatsiy-almaty-priostanovlena/