Полиция обратилась к жителям Нур-Султана

Кадр из видео: ДП Нур-Султана

Столичные полицейские обратились к участникам дорожного движения в связи со снегопадом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки в столице зарегистрировано 53 ДТП, в которых пострадали два человека.

"Предупреждаем водителей не парковать машины вдоль проезжей части, не препятствовать движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочной техники.

С выпадением обильного снегопада спецтехника расчищает улицы столицы. Уборка организована в круглосуточном режиме. Строго соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и безопасную дистанцию!" - обратились в ДП Нур-Султана.

Стражи порядка посоветовали автовладельцам заранее планировать свой маршрут, избегать резких перестроений и торможений, отказаться от поездок за город.

Пешеходам тоже необходимо быть предельно внимательными. При переходе через дорогу важно отвлечься от гаджетов, снять наушники и убедиться в отсутствии приближающегося транспорта.

В условиях неблагоприятной погоды меры предосторожности помогут значительно сократить количество ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949715-politsiya-obratilas-k-zhitelyam-nur-sultana/