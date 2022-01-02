Железнодорожные вокзалы нескольких городов остались без досмотровой службы (видео)

Кадр из видео: Читатель NUR.KZ

Читатели портала NUR.KZ прислали в редакцию фото и видео, на которых видно, что железнодорожные вокзалы нескольких городов страны функционируют без досмотровой службы, а в некоторых и вовсе, по утверждениям пассажиров, нет охраны и не работает система Ashyq.

По словам читателей, досмотровая служба пассажиров и багажа отсутствует на железнодорожных вокзалах Кокшетау, Караганды, Костаная, Кызылорды и Актобе. Такая ситуация продолжается с полуночи первого января.

На кадрах видео видно, что на некоторых вокзалах нет турникетов, рентгеновского аппарата, пассажиры и посетители проходят в здание практически беспрепятственно.

"С ночи первого января на железнодорожных вокалах отсутствует досмотровая служба пассажиров и багажа, что влечет за собой риск проноса запрещенных к провозу средств, в том числе взрывных и отравляющих веществ", - пишут обеспокоенные читатели.

Фото: Читатель NUR.KZ

Корреспондент NUR.KZ обратился за официальным комментарием в "Казахстан Темир Жолы".

Как сообщили в пресс-службе компании, данная ситуация сложилась из-за смены поставщика услуг.

"Услуга досмотра пассажиров ручной клади и багажа на вокзалах оказывается специализированными подрядными организациями. С учетом проведенных закупочных процедур в текущем году поставщик данной услуги изменен.

В этой связи действительно 01.01.2022 года на вокзалах Актобе, Караганды, Кокшетау, Кызылорды, Костаная с учетом проводимых мероприятий по приему передачи объектов и организации работы сотрудников досмотровой службы имело место неукомплектованности досмотровый службы", - говорится в сообщении КТЖ.

При этом, в компании отметили, что на вокзалах проводится проверка статуса пассажиров через приложение Ashyq.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949637-zheleznodorozhnye-vokzaly-neskolkih-gorodov-ostalis-bez-dosmotrovoy-sluzhby-foto-video/