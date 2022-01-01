Токаев объявил 2022 год Годом детей в Казахстане

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем новогоднем обращении к казахстанцам объявил 2022 год Годом детей, сообщает официальный сайт Акорды.

"Нас всех ждут большие дела. Особая ответственность возлагается на тех, кто облечен властью. Мы обязаны трудиться с полной отдачей, чтобы обеспечить благополучие граждан.

Пандемия еще не отступила, поэтому расслабляться нельзя. Массовая вакцинация и ревакцинация будут продолжены.

Особое внимание нужно уделить детям. Их благополучие – надежная гарантия успешного будущего нашего государства.

Поэтому считаю, что следующий год следует объявить Годом детей.

Речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, но прежде всего, о конкретных мерах со стороны властных органов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения с целью защиты детства.

Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача", - сказал президент.

Полный текст новогоднего поздравления президента можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949545-tokaev-obyavil-2022-god-godom-detey-v-kazahstane/