Более 30 пострадавших в ДТП за сутки: полиция призвала казахстанцев к осторожности

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В Министерстве внутренних дел напомнили водителям о том, как правильно себя вести на дороге в зимний период во избежание дорожных аварий, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания. В силу климатических изменений, увеличения транспортного потока, ухудшения видимости, обзорности изнутри машины, недостатка солнечного света опасность на дорогах в разы возрастает", – сообщили в ведомстве.

МВД напоминает, что при движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, по укатанному снегу) необходимо строго соблюдать дистанцию, боковой интервал и скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений.

Кроме того, как напомнили в МВД, важно учитывать погодные условия, информацию и специальные сообщения об их ухудшении, а также закрытии дорог.

"С начала зимнего периода резко возросло количество ДТП по причине погодных условий. За истекшие сутки в стране зарегистрировано 24 ДТП, в которых 2 человека погибли и 29 человек пострадали", – заключили в Министерстве внутренних дел.

Ранее в МВД предупредили об усилении мер безопасности в канун праздников, а также дали рекомендации касательно того, как избежать пропажи своего имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949531-bolee-30-postradavshih-v-dtp-za-sutki-politsiya-prizvala-kazahstantsev-k-ostorozhnosti/