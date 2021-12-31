МВД обратилось к казахстанцам в канун Нового года

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Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к гражданам. Полиция в канун праздников усилит меры безопасности, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Личный состав органов внутренних дел Казахстана в канун Нового года переводится на усиленный вариант несения службы, согласно приказу министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

Полицией проводится комплекс мероприятий по обеспечению правопорядка, безопасности и спокойствия граждан, а также предупреждению правонарушений и преступлений.

На улицах увеличится плотность пеших нарядов полиции, принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения и защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Кроме того, для предотвращения несчастных случаев проводятся проверки по недопущению реализации несертифицированной пиротехнической продукции.

В полиции предупредили, что важно строго соблюдать меры предосторожности при их использовании.

"Призываем граждан придерживаться карантинных мер и рекомендаций организаций здравоохранения, соблюдать общественный порядок и быть внимательными к сохранности своего имущества. Поэтому во избежание карманных краж не стоит на виду перекладывать ценные вещи, а носить кошельки следует во внутренних карманах одежды", - говорится в сообщении МВД РК.

Ведомство рекомендует:

во время праздничных дней необходимо закрывать двери на все замки;

уезжая в гости, желательно договориться с соседями, чтобы они присмотрели за вашим домом;

необходимо звонить в полицию, если увидите в подъезде незнакомых людей, присматривающихся к дверям и замкам;

нельзя впускать в квартиру малознакомых и незнакомых людей;

укладывая покупки в багажник автомобиля, не оставляйте без присмотра сумки в салоне;

оставляя транспорт на стоянке, перепроверьте, закрыты ли двери и окна;

на фоне предновогодних акций уровень дистанционного мошенничества возрастает. При онлайн-покупках пользуйтесь проверенными сайтами, оплату проводите с дополнительных счетов, где храните небольшую сумму денег. Чтобы не попасть на фишинговые сайты, обращайте внимание на правильность написания сайта в адресной строке;

необходимо соблюдать правила безопасности при пользовании пиротехникой во избежание травм и пожаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949516-mvd-obratilos-k-kazahstantsam-v-kanun-novogo-goda/