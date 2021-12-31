Как будет работать общественный транспорт в Алматы в новогодние праздники

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в южной столице в предстоящие праздники, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

1 января 2022 года с 06:00 до 09:00 выход общественного транспорта будет осуществляться с 50%-ным выходом от планового выхода праздничного дня.

С 09:00 того же дня работа будет продолжена в обычном режиме по графику праздничного дня.

2, 3 и 4 января общественный транспорт тоже будет работать по графику праздничного дня.

Как отметили в ведомстве, в выходные и праздничные дни выход транспорта снижается исходя из пассажиропотока. Максимум на 20%. Общественный транспорт работает с 06:00 до 23:00.

Также в акимате уточнили, что 31 декабря 2021 года работа общественного транспорта ведется в обычном режиме.

Напомним, ранее о том, как будут ходить автобусы в новогодние праздники в Нур-Султане, рассказали в столичном акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949483-kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-v-almaty-v-novogodnie-prazdniki/