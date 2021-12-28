Как будут работать автобусы в праздничные дни в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Меньше автобусов выпустят на линию в предстоящие выходные в Нур-Султане, предупредила компания-перевозчик City Transportation Systems в своем официальном Instagram-профиле.

В компании подчеркнули, что 1, 2, 3, 4 и 7 января общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня.

Отмечается, что из-за сниженного пассажиропотока на линию выпускается меньше автобусов. Астанчан призвали заранее планировать свой маршрут.

Кроме того, горожанам напомнили, что вход в автобусы без масок запрещен, а оплата проезда производится только безналичным расчетом.

Ранее мы рассказывали, как казахстанцы отдохнут на Новый год. Также отметим, что салютов в честь праздника в этом году, как и в прошлом, для астанчан не будет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948948-kak-budut-rabotat-avtobusy-v-prazdnichnye-dni-v-nur-sultane/