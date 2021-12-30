Как будут работать ЦОНы в новогодние праздники в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Госкорпорация "Правительство для граждан" опубликовала график работы ЦОНов в праздничные дни, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители госкорпорации поздравили казахстанцев с наступающим Новым годом и предупредили, что ЦОНы и спецЦОны не будут работать с 1 по 4 января, а также 7 числа.

5 и 6 января ЦОНы будут работать в штатном режиме: с 9:00 до 18:00, добавили в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что 93% государственных услуг доступны онлайн через официальный портал, приложение или Telegram-бота.

Напомним, на днях астанчан предупредили, что в праздничные дни на линию выпустят меньше автобусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949328-kak-budut-rabotat-tsony-v-novogodnie-prazdniki-v-kazahstane/