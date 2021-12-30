Страдающую потерей памяти женщину нашли возле теплотрассы в ВКО

Пропавшая женщина. Фото: polisia.kz

В ВКО стражи порядка обнаружили у одной из теплотрасс женщину, которая страдает амнезией, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, 14 декабря в ОП района "Алтай" обратился местный житель, который заявил об исчезновении своей супруги. Заявитель при этом указал, что женщина страдает частичной потерей памяти.

Получив информацию, стражи порядка без промедления начали "отрабатывать" круг знакомств пропавшей, однако ни подруги, ни родственники ничего не знали о ее местонахождении.

Учитывая имеющееся заболевание женщины, правоохранители проверяли заброшенные здания, подвалы и нежилые дома.

Пропавшая женщина. Фото: polisia.kz

Благодаря усилиям оперативников, 28 декабря пропавшую нашли около теплотрассы на одной из улиц в городе Алтай.

43-летняя женщина рассказала, что не могла вспомнить свой адрес проживания и адреса родственников и знакомых, и из-за этого ей пришлось жить на улице под теплотрассой.

Полицейские незамедлительно передали женщину медикам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949308-stradayuschuyu-poterey-pamyati-zhenschinu-nashli-vozle-teplotrassy-v-vko/