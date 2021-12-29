Премии для избранных: скандал разгорелся в больнице в Уральске

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Скандал разгорелся в областной детской больнице в Уральске. Сотрудников медицинского учреждения возмутила ситуация, при которой тяжелую работу выполняют одни, а премии получают "избранные". Свои претензии люди высказали на общем собрании, передает корреспондент NUR.KZ.

Около ста сотрудников областной детской больницы высказали свои обиды на собрании коллектива. Люди говорят, что работают без премиальных третий год.

"Мы выходим на дежурства. Это непросто. Но премии получают только бухгалтеры. Разве это справедливо? Раньше мы никогда ни на что не жаловались, но эта ситуация выбила людей из колеи. Директор нам ничего не объясняет", - пожаловалась сотрудница больницы Айбану Жумажанова.

Работники утверждают, что ежемесячные удержания из заработной платы превышают положенные по закону 22 процента.

"Ежемесячно я недосчитываюсь суммы в 1-2 тысячи тенге. В бухгалтерии предоставляют выписку и говорят, что все в порядке. Но в больнице работают больше 400 человек. И у многих такая же проблема", - отметила сотрудница больницы Акуштап Арыстан.

Директор областной детской больницы заявил, что учреждение имеет долг в сумме порядка 140 млн тенге. Поэтому выплата премий в данный момент не предусмотрена.

Бекет Бадашев. Фото: NUR.KZ

"В 2020 году мы из-за пандемии практически не оказывали платных услуг. В 2021 году не смогли погасить этот долг. Действительно, ко Дню финансиста мы выписали премию бухгалтерам больницы. У них не такая высокая заработная плата. Сейчас эту ошибку исправили. Вышел приказ. Денежные выплаты поступили обратно", - отметил Бекет Бадашев.

Финансовую ситуацию в медучреждении пообещали исправить в новом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949158-premii-dlya-izbrannyh-skandal-razgorelsya-v-bolnitse-v-uralske/