Стала известна причина срыва сроков строительства "Биг-Бена" в Иссыке"

Часовая башня. Фото: instagram.com/kris_p_issyk

Названа причина срыва сроков строительства часовой башни в городе Иссык в Алматинской области. В акимате Енбекшиказахского района сообщили, когда состоится открытие данного объекта, передает корреспондент NUR.KZ.

Фотография часовой башни, которая получила прозвище "Бег-Бен по-иссыкски", появилась в паблике kris_p_issyk в Instagram. Вокруг нее стоят строительные леса. Авторы поста отмечают, что башню должны были открыть ко Дню Независимости РК.

Также к публикации прикрепили скриншот с комментарием официальной страницы районного акимата. В сообщении говорится, что завершение объекта планируется ко Дню Независимости.

В акимате Енбекшиказахского района рассказали о причинах, которые не позволили открыть объект в ранее анонсированный срок. Как оказалось, возникла задержка с поставкой часов.

"На данный момент осталось убрать территорию, объект уже завершили. Опоздали с открытием объекта в связи с тем, что часы вовремя не привезли, потому что часы заказывали из Москвы. Строительство объекта полностью закончено. Официальное открытие планируется на Новый год", - прокомментировали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948985-stala-izvestna-prichina-sryva-srokov-stroitelstva-big-bena-v-issyke/