"С 11 декабря можно насиловать?": установленный в ВКО баннер вызвал вопросы в Сети

Фото: Zhest_KZ

В Восточно-Казахстанской области установили баннер, который пользователи посчитали странным. По этому поводу высказались в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В социальных сетях распространяется фото баннера, установленного в Восточно-Казахстанской области.

"Откажись от насилия! Акция 16 дней без насилия с 25 ноября по 10 декабря. У тебя всегда есть другой путь! Сделай верный шаг в критической ситуации!" - говорится в тексте.

Пользователи посчитали баннер странным.

"Вроде как против домашнего насилия, но всего лишь на 16 дней. А в остальные дни бить и убивать жену можно что ли?", "С 11 декабря можно насиловать?" - интересуются в соцсетях.

В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области пояснили, что в целях предупреждения и пресечения насилия, в том числе бытового, а также укрепления роли семьи в обществе с 25 ноября по 10 декабря проводилась республиканская акция "16 дней без насилия".

В рамках мероприятия осуществлялась профилактическая работа, в общественных местах размещались баннеры, раздавались листовки и т.д.

"Бытовое насилие - проблема с серьезными социальными последствиями. Отметим, что одной из основных задач полиции является профилактика преступлений и правонарушений. По итогам акции проверены по месту жительства 1503 неблагополучных семьи, 5638 лиц, склонных к совершению правонарушений, из них 4134 лица, допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. В отношении 394 человек вынесены защитные предписания, судом установлено 56 особых требований к поведению правонарушителей", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948758-s-11-dekabrya-mozhno-nasilovat-ustanovlennyy-v-vko-banner-vyzval-voprosy-v-seti/