Казахстанцы не могут поставить на учет новые автомобили из-за технического сбоя

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Технический сбой произошел в базе КГД министерства финансов РК. По этой причине казахстанцы не могут поставить на учет новые автомобили, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НАО "ГК "Правительство для граждан".

В госкорпорации пояснили, что наблюдаются перебои в регистрации новых автомобилей, приобретаемых в салоне.

"Из-за перебоя работы в КГД данные из базы не подтягиваются в информационную систему ЦОН", - уточнили в пресс-службе.

Подчеркивается, что со стороны ответственного органа идет работа по устранению сбоя.

"Надеемся на понимание клиентов и приносим извинения за доставленные неудобства. О восстановлении системы и возобновлении услуги по регистрации новых авто будет сообщено дополнительно", - пообещали в госкорпорации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948754-kazahstantsy-ne-mogut-postavit-na-uchet-novye-avto-iz-za-tehnicheskogo-sboya/