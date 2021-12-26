"С новым 2022 годым": актаусцев рассмешила надпись в центре города

Поздравление с ошибкой. Фото: instagram.com/aktau.911

Актаусцы рассылают в соцсетях фотографию с табло, на котором указано новогоднее поздравление. При этом в тексте явно допущена ошибка. Ситуацию прояснили в акимате города, передает корреспондент NUR.KZ.

Снимок появился сразу в нескольких актауских Instagram-пабликах. Пользователи в комментариях указали, что "бегущая строка" с поздравлением расположена на площади Ынтымак, где в октябре этого года установили скандально известную клумбу с тюльпанами.

"С новым 2022 годым", – такую надпись могли наблюдать жители Актау.

Многих повеселила ошибка в поздравлении.

"Хорошо, что еще вместо "о" не написали "а", "Ой, не могу, рассмешили", "Я, наверное, одна не сразу заметила? Видимо, глаз наш настолько "замылен", что ничему не удивляешься", "До последнего не верила, думала, фотошоп. Оказалось, реально", "Видать, почва плохая: тюльпаны не прижились, слова с ошибками…", – написали актаусцы в комментариях под постом.

На случившееся отреагировали в городском акимате. Там пояснили, что ошибку, допущенную в надписи, исправили почти сразу же после ее появления на табло.

"Добрый день, уважаемые жители города. Поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем каждой семье счастья и благополучия!

По поводу данной ситуации разъясняем, что во время загрузки текста сотрудником компании была допущена ошибка, которая в течение нескольких минут была сразу же исправлена", – сообщили представители акимата в комментариях под фото.

В заключение в акимате принесли извинения за технические неполадки и попросили отнестись к случившемуся с пониманием.

Напомним, осенью актаусцев возмутила "клумба" с пластиковыми тюльпанами за 15 млн тенге на площади Ынтымак. Как выяснилось, инсталляция носит название "Цветочное поле" и была установлена по договоренности с городским отделом ЖКХ.

Позже стало известно, что искусственные цветы стали разваливаться. "Клумбу" в Актау также высмеял известный музыкант и блогер Акын Акыныч.

В конце октября аким Актау Нурдаулет Килыбай согласился с тем, что "Цветочное поле" выглядит не эстетично. Подрядчику предложено довести дело "до ума" или свернуть работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948588-s-novym-2022-godym-aktaustsev-rassmeshila-nadpis-v-tsentre-goroda/