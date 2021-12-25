Номинантов премии "Выбор года" наградили в Алматы

Дмитрий Петрухин на премии "Выбор года". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы прошло награждение номинантов премии "Выбор года №1", а также "Алтын Адам - Человек года" и "Общественное признание", передает NUR.KZ.

Торжественная церемония награждения из-за пандемии коронавируса проводится без гостей и зрителей, как это бывало ранее. Однако организаторы надеются, что в дальнейшем с улучшением обстановки премия вернется к обычному формату с шоу и выступлениями артистов.

Премия "Алтын Адам". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В этом году награду "Алтын Адам" получили Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев - за глобальную историческую инициативу и действия, направленные на всеобъемлющий запрет ядерных испытаний, усилия в сфере нераспространения и ядерной безопасности.

Премия "Выбор года". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также премии удостоились политический и общественный деятель Артур Платонов, врач Сагиндык Ордабеков, "полицейский года" Александр Калиничев и многие другие.

Альберт Рау получил премию "Общественное признание" за вклад в стабильность общества, поддержку развития национальных культур и укрепление межэтнических отношений.

Кроме того, премию "Выбор года №1" получили более десятка компаний.

Вручение премии порталу NUR.KZ. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Интернет-портал NUR.KZ стал номинантом премии как "новостной портал №1-2021 в Казахстане".

Отметим, что "Выбор года", будучи ежегодной премией, проводится в этом году в 22 раз.

Бахтияр Юнусбеков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Есть некоммерческая часть премии - "Алтын Адам". Мы направляем запросы в акиматы, которые затем формируют списки людей на различные номинации - учитель года, врач года и так далее. Что касается компаний, принимающих участие, то они могут подавать заявки, из которых затем формируется база.

Список номинантов направляется в Центр исследования общественного мнения. В связи с пандемией охваты сократились, но ранее по всей стране проводились опросы. По итогам опросов и экспертного жюри мы вручаем премии", - рассказал директор оргкомитета премии Бахтияр Юнусбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948524-nominantov-premii-vybor-goda-nagradili-v-almaty/