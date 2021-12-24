Круживший над колонией дрон со смартфоном сбили в Атырау

Сбитый дрон. Фото: polisia.kz

Вблизи исправительного учреждения УГ-157/9 в Атырау был замечен летающий дрон с прикрепленным к нему смартфоном, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как пояснили в пресс-службе ДУИС по Атырауской области, сообщение о дроне поступило с поста контроллера №1 по радиостанции. Летающий объект был замечен вблизи локального участка №2 над зданием школы-колледжа.

После получения информации была задействована дежурная группа из числа сотрудников учреждения и бойцов Нацгвардии.

Прибыв на место и заметив дрон, дежурная группа дождалась, когда аппарат снизится, после чего им удалось сбить его. Рядом с местом падения был обнаружен сверток, обмотанный скотчем.

Для вскрытия подозрительного свертка вызвали опергруппу управления полиции города Атырау. Выяснилось, что к дрону был прикреплен смартфон марки Apple и зарядные устройства к нему.

Иная информация об инциденте на данный момент не раскрывается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948423-kruzhivshiy-nad-koloniey-dron-so-smartfonom-sbili-v-atyrau/