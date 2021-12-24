"Лютым адищем" назвали столпотворения в департаменте труда и соцзащиты ЗКО

Фото: instagram.com/rauluporov

"Лютым адищем" назвал очередь и столпотворения в департаменте труда и социальной защиты по Западно-Казахстанской области один из пользователей соцсетей. Выяснилось, что в стесненных условиях люди с ограниченными возможностями вынуждены дожидаться освидетельствования для подтверждения группы инвалидности, передает корреспондент NUR.KZ.

Пост на своей странице в социальной сети выложил житель Уральска Рауль Упоров. Он подчеркнул, что в тесном коридоре скопилась огромная куча людей.

"Хотите посмотреть лютый адище? Нужно заглянуть в департамент труда и соцзащиты в Уральске. В советском тесном типовом коридоре вы увидите большую, нет огромную толпу людей. Сегодня их тут человек 50, если не больше, и все поголовно инвалиды разного возраста - от детей и подростков до пожилых.

В узком казенном коридоре почти нельзя развернуться, несколько дешевых стульев - это все удобства, чтобы скрасить себе многочасовое ожидание в очереди. Люди с инвалидностью стоят, сидят на полу, на лестнице тоже стоят, сидят на подоконнике. Тут женщина, видимо, из-за особенностей травмы, вообще лежит возле лифта! Все это "бережное отношение к инвалидам" длится с раннего утра до полудня", - написал Рауль Упоров.

Уральца возмутило и отношение чиновников к своим профессиональным обязанностям.

"Кто-то кашляет, кто-то ворчит, где-то в толпе плачет ребенок. Какие-то человечки в пиджаках выныривают из кабинетиков и проходят с деловым видом мимо лифта, где лежит женщина. Какая-то сомалийская таможня, приемный пункт Красного креста в Бирме. Я молчу про дистанцию, про COVID тут и не слышали", - говорится в посте.

Пользователи отметили, что отношение к инвалидам в Казахстане оставляет желать лучшего.

"Почему инвалиды должны идти куда-то на переосвидетельствование? Почему комиссия, состоящая из здоровых людей, не может приехать к ним домой?" - задаются вопросом комментаторы.

Заместитель руководителя по вопросам медико-социальной экспертизы департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по ЗКО Ардак Муканова заявила, что раньше переосвидетельствование проходило в онлайн-формате.

"В связи с улучшением обстановки с коронавирусом люди с ограниченными возможностями должны лично прийти к нам. Бывает, что здесь образуются очереди. Мы всех обслуживаем за день. С инвалидами приходят сопровождающие. У нас нет в коридоре достаточного количества стульев. Мы обратились в управление здравоохранения с просьбой, чтобы к нам отправляли людей группами", - отметила она.

Также в ведомстве добавили, что сейчас существует возможность пройти переосвидетельствование дистанционно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948384-lyutym-adischem-nazvali-stolpotvoreniya-v-departamente-truda-i-sotszaschity-zko/