Казахстанцев позабавил работник, украшавший елку в "подвешенном" состоянии

Мужчина висит на крюке. Фото: t.me/qumash_kz

Жители Атырау запечатлели на камеру момент, как некий мужчина пытается украсить новогоднее дерево, будучи подвешенным на крюк. Случай прокомментировали в акимате города.

Снимок появился в Telegram-канале Qumash. На нем можно разглядеть, как некий мужчина, будучи подцепленным на крюк, пытается украсить елку. При этом несколько людей наблюдают за этим процессом снизу.

Казахстанцев повеселило это фото.

"Атырауские технологии", "Когда насмотрелся человека-паука", "Хорошо, что не за шею", – написали они в комментариях.

Ситуацию Sputnik Казахстан прояснили в городском акимате.

Там сообщили, что на фото – сотрудник ТОО "Спецавтобаза". Для специальной техники, задействованной на новогоднее оформление города, выделили корзину (люльку) для верхолазной работы, которой водитель авто пренебрег.

"В ходе работ применен только предохранительный пояс рабочего. Несоблюдение правил безопасности влечет наказание, вплоть до увольнения. На данный момент со службой техники безопасности компании ведется соответствующая работа, будут приняты жесткие меры в рамках действующего законодательства", – сказали в пресс-службе ведомства.

Между тем в ТОО "Спецавтобаза" заявили, что проводится служебное расследование по факту несоблюдения правил техники безопасности на рабочем месте. В компании пообещали принять соответствующие меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948283-kazahstantsev-pozabavil-rabotnik-ukrashavshiy-elku-v-podveshennom-sostoyanii/