Что происходит в салоне автобуса, когда его подрезают, показали в CTS (видео)

Салон автобуса. Кадр из видео: instagram.com/cts_kz

В столичной компании CTS обратились к водителям с просьбой перестать подрезать автобусы во время движения, а также показали, что происходит в салоне транспорта в такие моменты. Пост на эту тему был опубликован на официальной странице City Transportation Systems в Instagram.

Как указали в компании, на дорогах столицы нередко происходит так, что другие участники дорожного движения не пропускают и нагло подрезают общественный транспорт, при этом не учитывая того, к каким это может привести последствиям.

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать это, в CTS опубликовали записи с камер, установленных в салонах автобусов. Там запечатлены несколько случаев грубого подрезания, которые закончились массовыми падениями пассажиров транспорта.

"Водителю автобуса в таких ситуациях приходится применять экстренное торможение, дабы избежать более тяжелых последствий - попадания в ДТП. В итоге это приводит к падению пассажиров в салоне автобуса и к получению различных тяжелых травм", - пояснили в компании.

Также сообщается, что с начала текущего года зарегистрировано уже 394 факта ДТП с участием общественного транспорта по вине других участников дорожного движения. В них пострадали 30 пассажиров.

"Уважаемые автолюбители! Просим вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и пропускать на дорогах общественный транспорт. Ведь, как известно, в одном автобусе могут ехать до 70-80 человек, когда как в легковом автомобиле - 1-2", - подчеркнули в CTS.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948044-chto-proishodit-v-salone-avtobusa-kogda-ego-podrezayut-pokazali-v-cts-video/