Ребенок пропал из медицинского диспансера в Кокшетау

Болат Бекдаулет. Фото: ДП Акмолинской области

Сегодня днем из медицинского диспансера в Кокшетау убежал 12-летний мальчик. Теперь его разыскивают стражи порядка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

12-летний Болат Бекдаулет, проживающий в Зерендинском районе, 22 декабря около 12 часов дня был на приеме с матерью в здании медицинского диспансера в Кокшетау. Но убежал и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы черные, лицо овальное, смуглое, глаза карие.

На мальчике была темно-синяя куртка, черная шапка с двумя белыми полосками, черные джинсы и черные сапоги.

Полицейские проверяют места, где может находиться ребенок.

"Если вам что-либо известно о местонахождении без вести пропавшего, просим сообщить по телефонам: 8 (7162) 29-10-09, 29-11-14, 29-10-12, 29-10-07, 29-10-08, 8 776 110 65 65, 8 707 552 61 59", - обратились в департаменте полиции Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948031-rebenok-propal-iz-meditsinskogo-dispansera-v-kokshetau/