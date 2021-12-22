Высокопоставленного чиновника из администрации Байконура уволили за сокрытие доходов

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В администрации города Байконура прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции, где были подведены итоги года, передает Sputnik Казахстан.

По словам начальника отдела по работе с правоохранительными органами, профилактике коррупционных и иных правонарушений городской администрации Дмитрия Нерпина, в 2021 году в отношении 9 муниципальных служащих и 2 руководителей подведомственных администрации государственных учреждений проведена служебная проверка.

Установлено, что должностные лица допустили нарушения законодательства Российской Федерации, связанные с представлением неполных или недостоверных сведений о своих доходах и имуществе.

В итоге руководитель аппарата главы администрации Байконура был освобожден от занимаемой должности и уволен со службы.

7 сотрудников и 2 руководителя государственных учреждений привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948012-vysokopostavlennogo-chinovnika-iz-administratsii-baykonura-uvolili-za-sokrytie-dohodov/