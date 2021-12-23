Как украсили Алматы к Новому году (фото)

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматы вовсю готовится к Новому году - в городе украшены здания, площади, улицы и парки. Частные компании стараются перещеголять друг друга в креативности украшений, большой вклад внесли и городские власти, передает корреспондент NUR.KZ.

На улице Сатпаева, неподалеку от реки Есентай, традиционно можно встретить целый рождественский городок.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В этом году тут установлен светящийся мишка, небольшое колесо обозрения, в котором "катаются медвежата", елки, домик и большие елочные шары.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинцы активно посещают это место, чтобы сделать несколько фото на память.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К слову, во всем городе только в этом месте можно найти снег, правда, тоже ненастоящий.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Возле цирка тоже установлены несколько украшенных елочек и малая архитектурная форма в виде крупных елочных шаров.

Елка возле цирка. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Дети охотно бегают вокруг конструкции, восторгаясь украшениями.

Елка возле цирка. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На площади Республики украшений мы не обнаружили, зато напротив, возле торгового центра "Алмалы", который еще не открыт, установлена небольшая милая елочка.

Елка возле ТРЦ Алмалы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А под крышей амфитеатра красуются золотые шары.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Там же мы встретили рождественские грузовики от известного производителя.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Караван с громкой музыкой и веселыми Сантами провел некоторое время на Сатпаева и двинулся дальше радовать алматинцев.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вдоль проспекта Абая установлены световые конструкции, возле которых жители города тоже делают несколько селфи. Цифры следующего года с красной шапочкой наверху и свечки выглядят действительно празднично.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Не все Санты ездят на оленьей упряжке - некоторые передвигаются с помощью осликов. Видимо, вьючное животное лучше перевозит подарки.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще одна елочка установлена возле Дворца Республики.

Елка возле Дворца Республики. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Гирлянды и светящиеся олени на фоне великолепного пейзажа создают праздничное настроение. Правда, людей на площади пока немного.

Елка возле Дворца Республики. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А все потому, что многие из них устремились на улицу Панфилова. Кто-то просто прогуливается, слушая уличных музыкантов, не боящихся холодов, а кто-то делает фото под иллюминацией.

Иллюминация на Панфилова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Но больше всего алматинцев - как взрослых, так и малышей - мы встретили на площади "Астана", где установлена главная елка города.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Официальная церемония зажжения прошла 20 декабря, в церемонии зажжения 20-метровой елки принял участие замакима Алматы Ержан Бабакумаров, а также звезды казахстанской эстрады.

Елка на площади Астана. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947995-kak-ukrasili-almaty-k-novomu-godu-foto/