Как украсили Алматы к Новому году (фото)

Алматы вовсю готовится к Новому году - в городе украшены здания, площади, улицы и парки. Частные компании стараются перещеголять друг друга в креативности украшений, большой вклад внесли и городские власти, передает корреспондент NUR.KZ.
На улице Сатпаева, неподалеку от реки Есентай, традиционно можно встретить целый рождественский городок.
В этом году тут установлен светящийся мишка, небольшое колесо обозрения, в котором "катаются медвежата", елки, домик и большие елочные шары.
Алматинцы активно посещают это место, чтобы сделать несколько фото на память.
К слову, во всем городе только в этом месте можно найти снег, правда, тоже ненастоящий.
Возле цирка тоже установлены несколько украшенных елочек и малая архитектурная форма в виде крупных елочных шаров.
Дети охотно бегают вокруг конструкции, восторгаясь украшениями.
На площади Республики украшений мы не обнаружили, зато напротив, возле торгового центра "Алмалы", который еще не открыт, установлена небольшая милая елочка.
А под крышей амфитеатра красуются золотые шары.
Там же мы встретили рождественские грузовики от известного производителя.
Караван с громкой музыкой и веселыми Сантами провел некоторое время на Сатпаева и двинулся дальше радовать алматинцев.
Вдоль проспекта Абая установлены световые конструкции, возле которых жители города тоже делают несколько селфи. Цифры следующего года с красной шапочкой наверху и свечки выглядят действительно празднично.
Не все Санты ездят на оленьей упряжке - некоторые передвигаются с помощью осликов. Видимо, вьючное животное лучше перевозит подарки.
Еще одна елочка установлена возле Дворца Республики.
Гирлянды и светящиеся олени на фоне великолепного пейзажа создают праздничное настроение. Правда, людей на площади пока немного.
А все потому, что многие из них устремились на улицу Панфилова. Кто-то просто прогуливается, слушая уличных музыкантов, не боящихся холодов, а кто-то делает фото под иллюминацией.
Но больше всего алматинцев - как взрослых, так и малышей - мы встретили на площади "Астана", где установлена главная елка города.
Официальная церемония зажжения прошла 20 декабря, в церемонии зажжения 20-метровой елки принял участие замакима Алматы Ержан Бабакумаров, а также звезды казахстанской эстрады.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947995-kak-ukrasili-almaty-k-novomu-godu-foto/