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Как украсили Алматы к Новому году (фото)

Медвежонок
Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматы вовсю готовится к Новому году - в городе украшены здания, площади, улицы и парки. Частные компании стараются перещеголять друг друга в креативности украшений, большой вклад внесли и городские власти, передает корреспондент NUR.KZ.

На улице Сатпаева, неподалеку от реки Есентай, традиционно можно встретить целый рождественский городок.

Украшение Алматы
Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В этом году тут установлен светящийся мишка, небольшое колесо обозрения, в котором "катаются медвежата", елки, домик и большие елочные шары.

Как украсили Алматы
Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинцы активно посещают это место, чтобы сделать несколько фото на память.

Как украсили Алматы
Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К слову, во всем городе только в этом месте можно найти снег, правда, тоже ненастоящий.

Алматы украсили к Новому году
Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Возле цирка тоже установлены несколько украшенных елочек и малая архитектурная форма в виде крупных елочных шаров.

Елка возле цирка
Елка возле цирка. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Дети охотно бегают вокруг конструкции, восторгаясь украшениями.

Елка возле цирка
Елка возле цирка. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На площади Республики украшений мы не обнаружили, зато напротив, возле торгового центра "Алмалы", который еще не открыт, установлена небольшая милая елочка.

Елка возле ТРЦ Алмалы
Елка возле ТРЦ Алмалы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А под крышей амфитеатра красуются золотые шары.

Шарики висят
Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Там же мы встретили рождественские грузовики от известного производителя.

Грузовик
Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Караван с громкой музыкой и веселыми Сантами провел некоторое время на Сатпаева и двинулся дальше радовать алматинцев.

Санта в грузовике
Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вдоль проспекта Абая установлены световые конструкции, возле которых жители города тоже делают несколько селфи. Цифры следующего года с красной шапочкой наверху и свечки выглядят действительно празднично.

Как украсили Алматы
Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Не все Санты ездят на оленьей упряжке - некоторые передвигаются с помощью осликов. Видимо, вьючное животное лучше перевозит подарки.

Как украсили Алматы
Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще одна елочка установлена возле Дворца Республики.

Елка возле Дворца Республики
Елка возле Дворца Республики. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Гирлянды и светящиеся олени на фоне великолепного пейзажа создают праздничное настроение. Правда, людей на площади пока немного.

Елка возле Дворца Республики
Елка возле Дворца Республики. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А все потому, что многие из них устремились на улицу Панфилова. Кто-то просто прогуливается, слушая уличных музыкантов, не боящихся холодов, а кто-то делает фото под иллюминацией.

Иллюминация на Панфилова
Иллюминация на Панфилова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Но больше всего алматинцев - как взрослых, так и малышей - мы встретили на площади "Астана", где установлена главная елка города.

Как украсили Алматы
Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Официальная церемония зажжения прошла 20 декабря, в церемонии зажжения 20-метровой елки принял участие замакима Алматы Ержан Бабакумаров, а также звезды казахстанской эстрады.

Елка на площади Астана
Елка на площади Астана. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947995-kak-ukrasili-almaty-k-novomu-godu-foto/

Автор: Юлия Абрамова
Как украсили Алматы к Новому году (фото)

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