Рекламой несуществующей госпрограммы заманивают казахстанцев мошенники

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В Казнете появилась реклама госпрограммы, которая якобы может помочь казахстанцам заработать на инвестициях. Однако, как выяснили фактчекеры, на самом деле такой госпрограммы не существует, а ссылка ведет на фишинговый сайт.

Как пишет Stopfake.kz, в распространяемой в соцсетях рекламе размещена фотография Берика Уали, пресс-секретаря главы государства, логотип телеканала КТК и Halyk Bank. На постере, размещенном в Интернете, казахстанцев призывают пройти по ссылке на платформу, через которую они смогут якобы заработать на инвестициях. На самом деле все это - лишь уловка мошенников.

Фактчекеры выяснили, что о запуске государственной программы подобного содержания не сообщалось ни в СМИ, ни на официальных ресурсах государственных органов.

"На официальном сайте телеканала KTK, логотип которого использован в распространяемой рекламе, нет никаких упоминаний о выступлении Берика Уали на подобную тему. Также о госпрограмме, посвященной инвестициям, нет сообщений и в Facebook-аккаунте самого Берика Уали", - предупреждают фактчекеры.

О запуске подобной программы нет информации и на официальном сайте и официальных страницах Halyk Bank. Ничего о так называемой госпрограмме не сообщало и министерство нацэкономики.

"Из этого следует, что распространяемое рекламное сообщение – фейк. Государственной программы, о которой в нем говорится, не существует. Распространяемое рекламное объявление имеет признаки мошеннической схемы, когда злоумышленники, используя имена известных людей или названия компаний, заманивают пользователей на фишинговые сайты.

Их цель – заполучить конфиденциальную информацию о пользователях Сети: логины и пароли от приватных аккаунтов, персональные данные, данные платежных карт и даже номера удостоверений личности, паспортов и других документов", - предупредили казахстанцев эксперты.

Напомним, ранее мошенники заманивали граждан на фишинговые сайты, обещая 150 литров бензина от популярной сети автозаправок.

Скриншот со страниц в соцсетях: stopfake.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947876-reklamoy-nesuschestvuyuschey-gosprogrammy-zamanivayut-kazahstantsev-moshenniki/