"Жили спокойно, пока самолет не упал": люди боятся сноса домов близ аэропорта Алматы (видео)

Фундамент разрушившегося дома. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Семь семей могут остаться на улице. Как утверждают люди, их дома, построенные близ аэропорта Алматы, признали незаконными и теперь собираются снести. Недалеко от этих домов в 2019 году разбился самолет Bek Air, передает телеканал КТК.

Дома расположены на окраине села Гульдала. Как рассказала одна из жительниц села по имени Айгерим, участок они с супругом купили еще шесть лет назад. Сразу же начали стройку, взяли кредит в банке, который выплачивают до сих пор. Теперь же их дома может оказаться под сносом.

"Когда мы покупали участки, чиновники нам говорили, что скоро аэропорт отсюда перенесут. Мы только из-за этого согласились, а так бы в другом месте взяли. После решили начать стройку. У нас все документы в порядке, все было оформлено нотариально и зарегистрировано. Земли тут продавали официально, везде их реклама была. И нам показывали акты. Потому мы и согласились", - рассказала Айгерим Жумадилова.

После авиакатастрофы с самолетом Bek Air вне закона оказалось почти шесть гектаров земли. В том числе и участок Жумадиловых.

Сейчас областные чиновники настаивают на отмене регистрации всех наделов и просят районные власти разобраться и навести порядок.

"Мы перед тем, как купить участок, все посмотрели. Увидели рядом дома и то, что там есть электричество, газ и вода. И у нас тогда даже никаких вопросов не возникло. Нам быстро сделали документы, мы все проверили, в ЦОНе оформили. И в юстиции номер участку присвоили. Мы и не беспокоились. Жили спокойно, пока самолет не упал", - делится другая жительница Махабат Юсупова.

Напомним, судно авиакомпании Bek Air потерпело крушение в декабре 2019 года. Самолет врезался в бетонный забор и протаранил частный дом. Жертвами трагедии стали 13 человек, почти 70 человек пострадали.

Тогда в Bek Air заявляли, что трагедии можно было бы избежать, если бы рядом с аэропортом не было жилых домов.

Как отмечает телеканал, постройки от территории аэропорта Алматы сейчас отделяет всего несколько метров. Здесь были проданы сразу 14 участков, на половине из них уже построены жилые дома. Вот только о том, что изначально возводить жилые дома здесь запрещено, стало понятно только после авиакатастрофы.

К слову, суд по делу о незаконной продаже земли близ аэропорта уже завершен. Районных чиновников, продавших земли, и риелтора признали виновными и назначили им сроки. Но проблемы это не решило - жильцы домов по-прежнему не знают, как им теперь быть и куда обращаться. Сельчане пытались поговорить с районными властями, но внятного ответа не получили.

"Значит, до трагедии нам все продали и было все законно. А теперь стало по-другому. Нам сказали, что у нас нет 500 метров от забора аэропорта. Рядом коттеджный городок, там тоже нет такого расстояния, но их почему-то не трогают. А нас решили выгнать. Мы не бесплатно взяли участок и строились, мы потратили деньги. Куда нам идти, если они решат нас снести?" - возмущен Жаркын Касенов.

Ситуацию прокомментировали в управлении по контролю за использованием и охраной земель Алматинской области. В ведомстве попросили людей не паниковать и объяснили причину отмены регистрации земельных участков.

"В настоящее время в Талгарском районном суде идет слушание по гражданскому делу в отношении ряда ответчиков по земельному участку площадью 5,8 гектаров. Исковые требования состоят о признании их незаконными и отмене постановления акимата Талгарского района, а также признании недействительной государственной регистрации данного постановления. Речь о сносе этих домов пока не идет", - сообщил глава отдела правового обеспечения управления по контролю за использованием и охраной земель Алматинской области Арман Карипбаев.

Отметим, что расследование по делу о крушении самолета Bek Air до сих пор не завершено. В профильном ведомстве заявили, что отчет о результатах сейчас находится на согласовании. И в ближайшее время будут озвучены истинные причины авиакатастрофы под Алматы.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947845-zhili-spokoyno-poka-samolet-ne-upal-lyudi-boyatsya-snosa-domov-bliz-aeroporta-almaty-video/