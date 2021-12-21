Туман, гололед и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана в связи с ухудшением погодных условий, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

22 декабря на севере и в центре Мангистауской области ожидается гололед. На севере-востоке области ожидается туман. Ожидается сильный ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с.

Завтра ночью на большей части, днем на юго-востоке, востоке Актюбинской области ожидаются туман, гололед.

На большей части Костанайской области 22 декабря ожидаются осадки, в центре и на северо-востоке области сильные осадки (дождь, снег). В центре и на юге области туман, гололед. На юге, востоке области низовая метель.

22-24 декабря на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области завтра ожидаются гололед и туман. Сохраняется сильный ветер в центре области 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с.

В среду на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на севере, северо-западе области низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

22 декабря в Туркестанской области ожидается южный, юго-западный ветер ночью на юге, северо-западе, в предгорных районах области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, западе, в горных, предгорных районах порывы 23-28, а на горных перевалах - 30 м/с и более. Утром и днем 22 декабря в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ночью на юге, севере области пыльная буря.

22 декабря в Нур-Султане временами ожидаются туман, гололед и сильный ветер - порывы 15-20 м/с.

На западе и востоке Акмолинской области завтра ожидаются туман и гололед и сильный ветер до 15-20 м/с.

22 декабря на западе, севере, в центре Карагандинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Также ожидается сильный ветер до 23 м/с.

Днем 22, ночью 23 декабря на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег). На севере, западе области ожидаются метель, гололед. На юго-западе области туман.

22 декабря, ночью 23 декабря в Павлодарской области ожидается ветер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947827-tuman-gololed-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/