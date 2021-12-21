Ученица НИШ Алматы получила грант на обучение в Университете Пенсильвании

Алима Туякаева: пресс--служба НИШ Алматы

Ученица 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Алматы Алима Туякаева получила официальное приглашение учиться в Университете Пенсильвании. Этот вуз является лидером среди бизнес-школ США, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщают в пресс-службе НИШ Алматы, в Университете Пенсильвании у казахстанской школьницы будет возможность послушать лекции ведущих практиков и лидеров сферы бизнеса, участвовать в инновационных нейромаркетинговых исследованиях и стажировках в лидирующих компаниях. Выпускниками Университета Пенсильвании являются Илон Маск и Уоррен Баффет.

"Я могу бесконечно перечислять все причины, почему я так влюблена в этот университет. Не было и дня в этом году, когда я не думала о том, как я хочу туда.

Письмо, которое мой университет на протяжении нескольких лет отправлял поступившим, я выучила наизусть. Но содержание сегодняшнего письма было совершенно другим. Увидев конфетти и надпись "It’s time to celebrate" ("Пора праздновать"), я расплакалась", - написала Алима Туякаева в своем личном аккаунте Instagram.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ученицу НИШ из Алматы Дильна Камалову пригласили на учебу в Гарвардский Университет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947723-uchenitsa-nish-almaty-poluchila-grant-na-obuchenie-v-universitete-pensilvanii/